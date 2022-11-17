Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:54

Генменеджер «Сан-Хосе» — о возможном обмене Карлссона: «Многое будет зависеть от Эрика»

Генменеджер «Сан-Хосе» высказался о возможном обмене защитника Карлссона
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир высказался о возможном обмене защитника Эрика Карлссона.

«Я выслушаю предложения, но в конце концов многое будет зависеть и от Эрика. У него есть пункт о запрете на обмен. Я знаю, что сейчас он счастлив. Он счастлив в Сан-Хосе. Его семья счастлива здесь. И мы в восторге от того, как он играет. Он динамичный игрок. Для меня он, наверное, один из трех лучших атакующих защитников в лиге, и он здорово помог нам. Он сделал все, о чем мы просили, в плане подготовки, тренировок, игры», — приводит слова Грира сайт НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате 32-летний швед набрал 24 (10+14) очка в 18 матчах.

Его контракт с кэпхитом в 11,5 миллиона долларов действует до конца сезона-2025/26. Причем в договоре игрока прописан запрет на обмен без его согласия.

Источник: НХЛ
Эрик Карлссон
ХК Сан-Хосе Шаркс
0
Читайте также
О его подвиге молчали шесть лет. Советский пловец спас 20 человек из тонущего троллейбуса
Футболисты ЧМ-2022, связанные с Россией. За кого можно будет поболеть в Катаре
Стало известно состояние дрессировщика Запашного после нападения тигра
Россиянам рассказали об изменениях в системе ОМС с 1 декабря
Ведущая Fox News обвинила Зеленского в попытке развязать мировую войну
Власти Одесской области заявили о взрыве на инфраструктурном объекте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ: «Чикаго» проиграл «Сент-Луису» и другие матчи 17 ноября
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 16 13 3 26
2 Айлендерс 17 11 6 22
3 Каролина 16 10 6 21
4 Рейнджерс 17 8 9 19
5 Филадельфия 16 7 9 17
6 Вашингтон 18 7 11 16
7 Питтсбург 16 6 10 15
8 Коламбус 15 5 10 11
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 16 14 2 28
2 Торонто 17 9 8 21
3 Тампа-Бэй 16 9 7 19
4 Флорида 16 9 7 19
5 Детройт 16 7 9 18
6 Монреаль 16 8 8 17
7 Баффало 17 7 10 14
8 Оттава 16 6 10 13
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 16 9 7 20
2 Виннипег 14 9 5 19
3 Колорадо 14 8 6 17
4 Миннесота 16 7 9 16
5 Нэшвилл 16 7 9 15
6 Чикаго 16 6 10 15
7 Сент-Луис 15 7 8 14
8 Аризона 15 6 9 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 17 13 4 26
2 Лос-Анджелес 19 11 8 23
3 Сиэтл 16 8 8 19
4 Эдмонтон 17 9 8 18
5 Калгари 15 7 8 16
6 Сан-Хосе 18 6 12 15
7 Ванкувер 17 5 12 13
8 Анахайм 16 5 11 11
Результаты / календарь
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
17.11 03:00
Оттава – Баффало
 4 : 1
17.11 03:30
Чикаго – Сент-Луис
 2 : 5
17.11 06:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 1 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 17 32
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 17 28
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 14 25
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 17 15
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 17 13
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

17 12
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 13 1.96
Коннор Хеллибак

Коннор Хеллибак

Виннипег

 11 2.08
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 10 2.10
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости