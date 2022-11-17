Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир высказался о возможном обмене защитника Эрика Карлссона.

«Я выслушаю предложения, но в конце концов многое будет зависеть и от Эрика. У него есть пункт о запрете на обмен. Я знаю, что сейчас он счастлив. Он счастлив в Сан-Хосе. Его семья счастлива здесь. И мы в восторге от того, как он играет. Он динамичный игрок. Для меня он, наверное, один из трех лучших атакующих защитников в лиге, и он здорово помог нам. Он сделал все, о чем мы просили, в плане подготовки, тренировок, игры», — приводит слова Грира сайт НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате 32-летний швед набрал 24 (10+14) очка в 18 матчах.

Его контракт с кэпхитом в 11,5 миллиона долларов действует до конца сезона-2025/26. Причем в договоре игрока прописан запрет на обмен без его согласия.