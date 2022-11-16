«Сан-Хосе» может обменять защитника Эрика Карлссона

«Сан-Хосе» может обменять защитника Эрика Карлссона по ходу нынешнего сезона, сообщает TSN.

«Акулы» готовы выслушать предложения по 32-летнему шведу.

В нынешнем регулярного чемпионате защитник набрал 24 (10+14) очка в 18 матчах.

Его контракт с кэпхитом в 11,5 миллиона долларов действует до конца сезона-2025/26. Причем в договоре игрока прописан запрет на обмен без его согласия.