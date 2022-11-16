«Сан-Хосе» может обменять защитника Эрика Карлссона
«Сан-Хосе» может обменять защитника Эрика Карлссона по ходу нынешнего сезона, сообщает TSN.
«Акулы» готовы выслушать предложения по 32-летнему шведу.
В нынешнем регулярного чемпионате защитник набрал 24 (10+14) очка в 18 матчах.
Его контракт с кэпхитом в 11,5 миллиона долларов действует до конца сезона-2025/26. Причем в договоре игрока прописан запрет на обмен без его согласия.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|16
|13
|3
|26
|2
|Айлендерс
|17
|11
|6
|22
|3
|Каролина
|16
|10
|6
|21
|4
|Рейнджерс
|17
|8
|9
|19
|5
|Филадельфия
|16
|7
|9
|17
|6
|Вашингтон
|18
|7
|11
|16
|7
|Питтсбург
|16
|6
|10
|15
|8
|Коламбус
|15
|5
|10
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|16
|14
|2
|28
|2
|Торонто
|17
|9
|8
|21
|3
|Тампа-Бэй
|16
|9
|7
|19
|4
|Флорида
|16
|9
|7
|19
|5
|Детройт
|16
|7
|9
|18
|6
|Монреаль
|16
|8
|8
|17
|7
|Баффало
|16
|7
|9
|14
|8
|Оттава
|15
|5
|10
|11
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|16
|9
|7
|20
|2
|Виннипег
|14
|9
|5
|19
|3
|Колорадо
|14
|8
|6
|17
|4
|Миннесота
|16
|7
|9
|16
|5
|Чикаго
|15
|6
|9
|15
|6
|Нэшвилл
|16
|7
|9
|15
|7
|Аризона
|15
|6
|9
|13
|8
|Сент-Луис
|14
|6
|8
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|17
|13
|4
|26
|2
|Лос-Анджелес
|18
|10
|8
|21
|3
|Сиэтл
|16
|8
|8
|19
|4
|Эдмонтон
|16
|9
|7
|18
|5
|Калгари
|15
|7
|8
|16
|6
|Сан-Хосе
|18
|6
|12
|15
|7
|Ванкувер
|17
|5
|12
|13
|8
|Анахайм
|16
|5
|11
|11
Результаты / календарь
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21.11
|16.11
|03:00
|
Баффало – Ванкувер
|4 : 5
|16.11
|03:00
|
Монреаль – Нью-Джерси
|1 : 5
|16.11
|03:00
|
Питтсбург – Торонто
|2 : 5
|16.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Даллас
|5 : 4 ОТ
|16.11
|03:00
|
Флорида – Вашингтон
|5 : 2
|16.11
|03:30
|
Коламбус – Филадельфия
|5 : 4 ОТ
|16.11
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|2 : 1
|16.11
|06:00
|
Анахайм – Детройт
|3 : 2 ОТ
|16.11
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|2 : 5
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|32
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|28
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|14
|25
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|17
|13
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|16
|12
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|13
|1.96
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|11
|2.08
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|10
|2.10
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