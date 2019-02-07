Генеральный менеджер "Нэшвилла": "Габариты нам не помешают, в плей-офф будет "Виннипег"

Генеральный менеджер "Нэшвилла" Дэвид Пойл рассказал, почему "хищники" привлекли в свой состав форвардов Брайана Бойла и Коди Маклауда.

– В этом году нам, скорее всего, снова придётся пробиваться в финал через „Виннипег“. Лишние габариты нам совсем не помешают, - приводит слова Пойла официальный сайт НХЛ.

Маклауд уже имеет опыт выступлений за "Нэшвилл" в сезонах-2016/17 и 2017/18. В этих сезонах он сыграл 54 матча, в которых забросил пять шайб и отдал четыре голевые передачи. Бойл уже в текущем регулярном чемпионате принял участие в 47 встречах, забив в них 13 голов и выдав 6 результативных передач.