Генеральный менеджер «Филадельфии» Чак Флетчер прокомментировал обмен Клода Жиру во «Флориду».

«Когда ты обмениваешь капитана команды — это тяжелый день. Учитывая, как много Клод значит для «Филадельфии», как он выступал в течение 15 лет, прощаться становится еще сложнее. Жиру — один из лучших хоккеистов, когда-либо выступавших за нашу команду», — приводит официальный сайт НХЛ слова Флетчера.

Жиру набрал 900 (291+609) очков в 1000 матчей за «Филадельфию». 34-летний канадец выступал за «Филадельфию» с 2007 года.