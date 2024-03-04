Гашек отказался поздравить Бобровского, который обогнал его по победам в НХЛ

Бывший чешский вратарь Доминик Гашек поделился мнением о том, что вратарь «Флориды» Сергей Бобровский обошел его по количеству побед в НХЛ.

«В обычных обстоятельствах я бы поздравил его. В связи с нынешней ситуацией я намерен избегать различных подобных комментариев — относительно как НХЛ, так и особенно российских спортсменов», — приводит слова Гашека «Чемпионат».

35-летний россиянин одержал 390-ю победу в 686 матчах НХЛ и обогнал по этому показателю Доминика Гашека (389 в 735), выйдя на второе место по победам среди голкиперов из Европы. Первое место занимает Хенрик Лундквист (459 в 887).

В текущем сезоне Бобровский провел 44 матча, четыре раза сыграв на ноль при 91,8 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.30.