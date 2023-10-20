Гавриков забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

«Лос-Анджелес» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

На 16-й минуте первого периода голом отметился российский защитник Владислав Гавриков. Для 27-летнего россиянина это вторая заброшенная шайба в этом сезоне.