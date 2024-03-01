Гашек: «В НХЛ мне объяснили, почему не отстранили российских хоккеистов»

Бывший чешский вратарь Доминик Гашек рассказал детали разговора с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном о том, почему лига не отстраняет российских хоккеистов.

«В первый раз Беттмэн ответил мне коротко, в пяти-шести предложениях, что это основано на законах США и что в НХЛ на это другое мнение. На официальное большое письмо, в котором я подробно все рассказал, он не ответил», — цитирует Гашека РИА «Новости Спорт» со ссылкой на sport.cz.

Ранее Гашек отреагировал на фотографию игрока «Вашингтона» Александра Овечкина с президентом РФ Владимиром Путиным. Также 58-летний бывший хоккеист критиковал НХЛ за то, что лига позволяет гражданам России выступать на таком уровне.

Гашек за время карьеры играл в КХЛ за московский «Спартак», а в НХЛ — за «Чикаго», «Баффало», «Детройт» и «Оттаву».