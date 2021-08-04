Форвард «Виннипега» Дюбуа сменил игровой номер в честь погибшего Кивлениекса
20:35
Нападающий «Виннипега» Пьер-Люк Дюбуа решил сменить игровой номер. С сезона-2021/22 форвард будет выступать за под 80-м, а не 18-м номером, выбрав эту цифру в честь вратаря Матисса Кивлениекса, с которым он ранее играл в «Коламбусе».
Кивлениекс скончался 5 июля в возрасте 24 лет. Сообщалось, что причиной смерти латвийского вратаря стал несчастный случай с пиротехникой.
23-летний Дюбуа за карьеру в НХЛ провел 280 матчей и набрал 179 (74+105) очков. Он был выбран «Коламбусом» в первом раунде драфта-2016 под общим 3-м номером. 23 января американский клуб обменял Дюбуа в «Виннипег».
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