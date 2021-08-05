«Сент-Луис» продлил контракт с Сэнфордом

Форвард «Сент-Луиса» Зак Сэнфорд продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте «блюзменов».

Соглашение с 26-летним американцем рассчитано на один год с зарплатой в 2 млн долларов.

В минувшем сезоне Сэнфорд провел 52 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 16 (10+6) очков при показателе полезности «-13».