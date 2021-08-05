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«Сент-Луис» продлил контракт с Сэнфордом

03:28
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Форвард «Сент-Луиса» Зак Сэнфорд продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте «блюзменов».

Соглашение с 26-летним американцем рассчитано на один год с зарплатой в 2 млн долларов.

В минувшем сезоне Сэнфорд провел 52 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 16 (10+6) очков при показателе полезности «-13».

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Сергей Разин все материалы автора

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