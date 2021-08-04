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Джо Торнтон еще не определился, продолжит ли он карьеру

10:46
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Форвард Джо Торнтон тренируется с командой «Давос», выступающей в высшем дивизионе швейцарского хоккея. 42-летний хоккеист, находящийся в статусе неограниченно свободного агента, еще не определился, продолжит ли он карьеру в НХЛ, сообщает сайт лиги.

Минувший сезон нападающий провел в «Торонто», заключив 16 октября 2020 года однолетний контракт. В 44 матчах регулярного чемпионата он набрал 20 (5+15) очков, пропустив десять игр с 22 января по 13 февраля из-за трещины в ребре.

Ветеран также забросил одну шайбу в семи поединках первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли, в которых «Торонто» уступил «Монреалю».

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Иван Шитик все материалы автора

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