Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:59

Овечкин сильно промахнулся при исполнении буллита в игре с «Нью-Джерси»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Овечкин.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не реализовал буллит в матче с «Нью-Джерси» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Российский форвард сильно промахнулся при исполнении броска.

Овечкин последним исполнял буллит, от которого зависел результат матча. После промаха россиянина победный буллит забил игрок «Дэвилз» Тимо Майер.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
1
0
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
«Ванкувер» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин — об обмене Орлова в «Бостон»: «Тяжело терять друзей и очень хороших хоккеистов»
Кросби обошел Ягра и поднялся на второе место по голам в овертаймах в НХЛ. Рекорд принадлежит Овечкину
Орлов рассказал, как Овечкин отреагировал на его обмен из «Вашингтона» в «Бостон»
Орлов о том, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки без него
Овечкин: «Два матча подряд мы входим в игру медленно, действуем мягко»
Овечкин рассказал о подходе «Вашингтона» к оставшейся части сезона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В матче «Тампа» — «Вегас» произошла массовая стычка. Судьи выписали 78 минут штрафа

НХЛ: «Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси», «Айлендерс» победили «Питтсбург» и другие матчи 10 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 63 43 20 94
2 Нью-Джерси 64 42 22 90
3 Рейнджерс 64 36 28 81
4 Айлендерс 67 34 33 76
5 Питтсбург 64 32 32 74
6 Вашингтон 66 31 35 69
7 Филадельфия 65 24 41 59
8 Коламбус 64 20 44 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 63 49 14 103
2 Торонто 64 39 25 86
3 Тампа-Бэй 65 38 27 82
4 Оттава 64 33 31 70
5 Флорида 65 32 33 70
6 Баффало 64 32 32 68
7 Детройт 64 29 35 67
8 Монреаль 65 26 39 58
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 65 35 30 83
2 Миннесота 65 37 28 81
3 Колорадо 63 35 28 76
4 Виннипег 65 36 29 75
5 Нэшвилл 62 31 31 69
6 Сент-Луис 64 28 36 61
7 Аризона 65 23 42 56
8 Чикаго 64 22 42 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 65 39 26 84
2 Лос-Анджелес 66 38 28 84
3 Сиэтл 65 37 28 80
4 Эдмонтон 66 36 30 80
5 Калгари 65 29 36 71
6 Ванкувер 64 27 37 59
7 Анахайм 65 21 44 51
8 Сан-Хосе 66 19 47 50
Результаты / календарь
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
10.03 03:00
Питтсбург – Айлендерс
3 : 4 ОТ
10.03 03:00
Монреаль – Рейнджерс
3 : 4 Б
10.03 03:00
Тампа-Бэй – Вегас
 3 : 4 ОТ
10.03 03:00
Баффало – Даллас
 4 : 10
10.03 03:00
Каролина – Филадельфия
 1 : 0
10.03 03:00
Вашингтон – Нью-Джерси
 2 : 3 Б
10.03 03:30
Бостон – Эдмонтон
 2 : 3
10.03 04:00
Сент-Луис – Сан-Хосе
 4 : 2
10.03 05:00
Аризона – Нэшвилл
 4 : 1
10.03 05:00
Колорадо – Лос-Анджелес
 2 : 5
10.03 06:00
Сиэтл – Оттава
 4 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 66 124
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 64 97
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 65 94
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 66 54
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 63 45
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

64 42
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 39 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 30 1.88
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 20 2.21
Новости
RSS RSS
Все новости