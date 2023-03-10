Овечкин сильно промахнулся при исполнении буллита в игре с «Нью-Джерси»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не реализовал буллит в матче с «Нью-Джерси» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Российский форвард сильно промахнулся при исполнении броска.

Овечкин последним исполнял буллит, от которого зависел результат матча. После промаха россиянина победный буллит забил игрок «Дэвилз» Тимо Майер.