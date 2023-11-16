Форвард «Ванкувера» Кузьменко избежал серьезных травм после того, как шайба попала ему в лицо

Форвард «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко сообщил обозревателю «СЭ», что избежал серьезных травм после того, как шайба попала ему в лицо в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:3 ОТ).

Инцидент произошел в третьем периоде во время розыгрыша большинства. Шайба прилетела в лицо 27-летнему россиянину после рикошета от клюшки игрока «островитян».

Кузьменко с трудом покинул лед в сопровождении врачей.

В сезоне-2023/24 форвард набрал 14 (3+11) очков в 16 матчах за «Ванкувер» в регулярном чемпионате НХЛ.