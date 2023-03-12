Кузьменко признан второй звездой матча «Ванкувер» — «Оттава»

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Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко признан второй звездой матча с «Оттавой» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

На счету россиянина дубль — форвард открыл счет в матче и забросил последнюю шайбу.

Первой звездой дня стал форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер — автор гола и результативной передачи.

Третьей звездой матч признали нападающего «Ванкувера» Нилса Амана, который также забросил шайбу и отметился результативной передачей.