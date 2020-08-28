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Форвард «Тампы» Жозеф: «Мы предприняли серьезные действия в надежде на лучший завтрашний день»

06:52
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Форвард «Тампы» Матье Жозеф поделился мнением о переносе матчей плей-офф НХЛ в связи с протестом игроков из-за расизма.

— Для меня большая честь быть частью этого братства, — написал Жозеф в Twitter. — Все мои товарищи по команде и другие игроки. Сегодня мы предприняли серьезные действия в надежде на лучший завтрашний день. Очень горжусь.

23 августа американские полицейские ранили афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине. В 29-летнего мужчину выстрелили семь раз в спину. Пострадавший жив и перенес операцию. Это событие вызвало волну массовых протестов в США. Игры плей-офф НХЛ и НБА были перенесены.

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