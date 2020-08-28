Форвард «Тампы» Жозеф: «Мы предприняли серьезные действия в надежде на лучший завтрашний день»

Форвард «Тампы» Матье Жозеф поделился мнением о переносе матчей плей-офф НХЛ в связи с протестом игроков из-за расизма.

— Для меня большая честь быть частью этого братства, — написал Жозеф в Twitter. — Все мои товарищи по команде и другие игроки. Сегодня мы предприняли серьезные действия в надежде на лучший завтрашний день. Очень горжусь.

I am honored to be part of this brotherhood. To all my teammates and fellow players. Today we took significant action in hopes for a better tomorrow. Extremely proud. @theHDA2020 #BlackLivesMatter pic.twitter.com/7LDOSzau2o — Mathieu Joseph (@MathJoseph7) August 27, 2020

23 августа американские полицейские ранили афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине. В 29-летнего мужчину выстрелили семь раз в спину. Пострадавший жив и перенес операцию. Это событие вызвало волну массовых протестов в США. Игры плей-офф НХЛ и НБА были перенесены.