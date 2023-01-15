Макканн, Лайне и Францоуз — в тройке звезд дня в НХЛ

Пресс-служба НХЛ объявила звезд по итогам игрового дня в лиге.

Первым стал форвард «Сиэтла» Джаред Макканн, оформивший хет-трик в ворота «Чикаго» (8:5).

Второй звездой дня признан нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне — также забивший три гола в игре с «Детройтом» (4:3).

Третьей звездой дня стал вратарь «Колорадо» Павел Францоуз, сделавший 29 сэйвов в матче с «Оттавой» (7:0).