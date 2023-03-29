Бучневич не сыграет с «Чикаго» из-за травмы

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич из-за травмы не сыграет с «Чикаго» в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Игра состоится 30 марта в Чикаго.

Отмечается, что Бучневич получил повреждение верхней части тела. В этом сезоне 27-летний россиянин набрал 66 (25+41) очков в 59 матчах.