«Каролина» отправила вратаря Кочеткова в фарм-клуб

«Каролина» отправила российского вратаря Петра Кочеткова в фарм-клуб «Чикаго Вулвз» из АХЛ. Об этом сообщил генеральный менеджер «Харрикейнз» Дон Уодделл.

23-летний голкипер в этом сезоне провел за клуб 24 матча в НХЛ, отразив 90,9 процента бросков, пропуская в среднем 2,44 шайбы за игру и оформив четыре шатаута.

Кочетков был признан лучшим новичком декабря в НХЛ.