Форвард «Питтсбурга» Гюнтцель перенес операцию на голеностопе

Нападающий «Питтсбурга» Джейк Гюнтцель перенес операцию на правом голеностопе, сообщает пресс-служба клуба.

28-летний спортсмен был прооперирован 2 августа, все прошло успешно. Повторное обследование пройдет через 12 недель.

Форвард играет за «Питтсбург» с 2016 года. В 2018 он подписал с клубом контракт сроком на 5 лет и на общую сумму 30 миллионов долларов.

В регулярном чемпионате НХЛ-2022/23 Гюнтцель набрал 73 (36+37) балла в 78 матчах.