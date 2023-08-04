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Сегодня, 17:38

«Вашингтон» подписал новый контракт с Уилсоном на общую сумму 45,5 миллиона долларов

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Вашингтон» переподписал контракт с нападающим Томом Уилсоном.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано на семь лет, общая сумма — 45,5 миллиона долларов. Контракт начнет действовать с сезона-2024/25.

29-летний канадец выступает за «Вашингтон» с сезона-2012/13. Он выиграл с командой Кубок Стэнли в 2018 году.

В регулярном чемпионате НХЛ-2022/23 форвард набрал 22 (13+9) очка в 33 матчах. Хоккеист пропустил часть сезона, так как восстанавливался после травмы.

Источник: ХК Вашингтон
Том Уилсон
ХК Вашингтон Кэпиталз
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