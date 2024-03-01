Форвард «Питтсбурга» Картер провел 1300-й матч в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Джефф Картер провел 1300-ю игру в НХЛ.

Юбилейной для форварда стала встреча с «Сиэтлом» (0:2) в регулярном чемпионате лиги. Картер стал шестым действующим игроком, кто преодолел порог в 1300 матчей в НХЛ.

39-летний канадец повторил достижение Джо Павелски (1312), Анже Копитара (1351), Брента Бернса (1393), Александра Овечкина (1402) и Райана Сутера (1424).

Картер набрал в 1300 играх 844 (437+407) очка.