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Сегодня, 13:28

Форвард «Питтсбурга» Картер провел 1300-й матч в НХЛ

Руслан Минаев
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Нападающий «Питтсбурга» Джефф Картер провел 1300-ю игру в НХЛ.

Юбилейной для форварда стала встреча с «Сиэтлом» (0:2) в регулярном чемпионате лиги. Картер стал шестым действующим игроком, кто преодолел порог в 1300 матчей в НХЛ.

39-летний канадец повторил достижение Джо Павелски (1312), Анже Копитара (1351), Брента Бернса (1393), Александра Овечкина (1402) и Райана Сутера (1424).

Картер набрал в 1300 играх 844 (437+407) очка.

Джефф Картер
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 60 40 20 83
2 Каролина 60 36 24 78
3 Филадельфия 60 31 29 69
4 Нью-Джерси 59 30 29 64
5 Айлендерс 59 25 34 64
6 Вашингтон 58 27 31 63
7 Питтсбург 57 27 30 62
8 Коламбус 59 19 40 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 60 40 20 84
2 Бостон 61 35 26 84
3 Торонто 59 34 25 76
4 Детройт 60 33 27 72
5 Тампа-Бэй 62 32 30 70
6 Баффало 60 28 32 60
7 Монреаль 60 23 37 55
8 Оттава 57 25 32 53
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 62 36 26 81
2 Виннипег 58 37 21 79
3 Колорадо 61 37 24 79
4 Нэшвилл 61 34 27 70
5 Сент-Луис 59 30 29 63
6 Миннесота 60 28 32 62
7 Аризона 59 23 36 51
8 Чикаго 60 15 45 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 62 38 24 83
2 Вегас 60 33 27 73
3 Эдмонтон 57 35 22 72
4 Лос-Анджелес 59 30 29 70
5 Калгари 59 29 30 63
6 Сиэтл 59 26 33 63
7 Анахайм 59 21 38 45
8 Сан-Хосе 58 15 43 35
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1.03 03:00
Тампа-Бэй – Баффало
 2 : 3 ОТ
1.03 03:00
Флорида – Монреаль
 4 : 3 Б
1.03 03:00
Торонто – Аризона
 4 : 2
1.03 03:00
Коламбус – Каролина
 2 : 4
1.03 03:00
Детройт – Айлендерс
3 : 5
1.03 03:00
Бостон – Вегас
 5 : 4
1.03 04:00
Нэшвилл – Миннесота
 6 : 1
1.03 04:00
Даллас – Виннипег
 4 : 1
1.03 05:00
Чикаго – Колорадо
 0 : 5
1.03 06:00
Ванкувер – Лос-Анджелес
 1 : 5
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Сиэтл – Питтсбург
 2 : 0
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Сан-Хосе – Анахайм
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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 61 104
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 61 100
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 94
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 58 53
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 60 41
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 56 41
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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