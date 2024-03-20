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Сегодня, 08:50

Форвард «Миннесоты» Капризов установил рекорд клуба по скорости забрасывания 150 шайб

Алина Савинова
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:0).

Эта заброшенная шайба стала 150-й для 26-летнего хоккеиста в карьере в НХЛ. Как сообщает пресс-служба лиги, россиянин установил рекорд «Миннесоты» по скорости забрасывания 150 шайб. Для этого Капризову понадобилось 265 матчей. По данному показателю он обошел Мариана Габорика, который забил 150 голов за 383 игры.

В текущем сезоне Капризов провел 62 матча в НХЛ, в которых набрал 77 (36+41) очков. «Миннесота» с 76 баллами занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
2
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«Каролина» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 69 45 24 94
2 Каролина 69 43 26 92
3 Филадельфия 69 35 34 78
4 Вашингтон 67 33 34 75
5 Айлендерс 68 29 39 73
6 Нью-Джерси 69 33 36 70
7 Питтсбург 68 30 38 69
8 Коламбус 69 23 46 58
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 70 41 29 97
2 Флорида 68 45 23 94
3 Торонто 67 38 29 85
4 Тампа-Бэй 68 37 31 80
5 Детройт 69 35 34 76
6 Баффало 70 33 37 71
7 Монреаль 68 25 43 62
8 Оттава 67 28 39 60
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 68 44 24 93
2 Колорадо 69 44 25 93
3 Даллас 69 41 28 91
4 Нэшвилл 69 40 29 84
5 Миннесота 69 34 35 76
6 Сент-Луис 69 36 33 75
7 Аризона 68 28 40 61
8 Чикаго 69 19 50 43
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 69 43 26 94
2 Эдмонтон 66 41 25 86
3 Лос-Анджелес 68 35 33 81
4 Вегас 68 36 32 79
5 Калгари 68 33 35 71
6 Сиэтл 67 28 39 68
7 Анахайм 69 23 46 49
8 Сан-Хосе 68 16 52 39
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Рейнджерс – Виннипег
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Нью-Джерси – Питтсбург
 5 : 2
20.03 02:00
Филадельфия – Торонто
 4 : 3
20.03 02:00
Детройт – Коламбус
 4 : 3 ОТ
20.03 02:00
Бостон – Оттава
 6 : 2
20.03 02:30
Айлендерс – Каролина
 1 : 4
20.03 03:00
Сент-Луис – Колорадо
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 67 118
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 69 117
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 64 108
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 66 55
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 68 48
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 65 48
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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