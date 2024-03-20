Форвард «Миннесоты» Капризов установил рекорд клуба по скорости забрасывания 150 шайб
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:0).
Эта заброшенная шайба стала 150-й для 26-летнего хоккеиста в карьере в НХЛ. Как сообщает пресс-служба лиги, россиянин установил рекорд «Миннесоты» по скорости забрасывания 150 шайб. Для этого Капризову понадобилось 265 матчей. По данному показателю он обошел Мариана Габорика, который забил 150 голов за 383 игры.
В текущем сезоне Капризов провел 62 матча в НХЛ, в которых набрал 77 (36+41) очков. «Миннесота» с 76 баллами занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|69
|45
|24
|94
|2
|Каролина
|69
|43
|26
|92
|3
|Филадельфия
|69
|35
|34
|78
|4
|Вашингтон
|67
|33
|34
|75
|5
|Айлендерс
|68
|29
|39
|73
|6
|Нью-Джерси
|69
|33
|36
|70
|7
|Питтсбург
|68
|30
|38
|69
|8
|Коламбус
|69
|23
|46
|58
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|70
|41
|29
|97
|2
|Флорида
|68
|45
|23
|94
|3
|Торонто
|67
|38
|29
|85
|4
|Тампа-Бэй
|68
|37
|31
|80
|5
|Детройт
|69
|35
|34
|76
|6
|Баффало
|70
|33
|37
|71
|7
|Монреаль
|68
|25
|43
|62
|8
|Оттава
|67
|28
|39
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|68
|44
|24
|93
|2
|Колорадо
|69
|44
|25
|93
|3
|Даллас
|69
|41
|28
|91
|4
|Нэшвилл
|69
|40
|29
|84
|5
|Миннесота
|69
|34
|35
|76
|6
|Сент-Луис
|69
|36
|33
|75
|7
|Аризона
|68
|28
|40
|61
|8
|Чикаго
|69
|19
|50
|43
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|69
|43
|26
|94
|2
|Эдмонтон
|66
|41
|25
|86
|3
|Лос-Анджелес
|68
|35
|33
|81
|4
|Вегас
|68
|36
|32
|79
|5
|Калгари
|68
|33
|35
|71
|6
|Сиэтл
|67
|28
|39
|68
|7
|Анахайм
|69
|23
|46
|49
|8
|Сан-Хосе
|68
|16
|52
|39
|20.03
|02:00
|
Рейнджерс – Виннипег
|2 : 4
|20.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Питтсбург
|5 : 2
|20.03
|02:00
|
Филадельфия – Торонто
|4 : 3
|20.03
|02:00
|
Детройт – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|20.03
|02:00
|
Бостон – Оттава
|6 : 2
|20.03
|02:30
|
Айлендерс – Каролина
|1 : 4
|20.03
|03:00
|
Сент-Луис – Колорадо
|3 : 4
|20.03
|03:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|8 : 2
|20.03
|04:00
|
Эдмонтон – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|20.03
|05:00
|
Лос-Анджелес – Чикаго
|6 : 2
|20.03
|05:00
|
Вегас – Тампа-Бэй
|3 : 5
|20.03
|05:00
|
Анахайм – Миннесота
|0 : 4
|20.03
|05:00
|
Ванкувер – Баффало
|3 : 2
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|67
|118
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|69
|117
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|108
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|66
|55
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|68
|48
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|65
|48
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97