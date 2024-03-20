«Эдмонтон» — «Монреаль»: видеообзор матча

«Эдмонтон» на своем льду выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Канадиенс» потерпели третье поражение подряд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Победную шайбу в овертайме забросил немецкий форвард Леон Драйзайтль.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте