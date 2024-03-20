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Сегодня, 09:00

«Эдмонтон» — «Монреаль»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Эдмонтон» на своем льду выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Канадиенс» потерпели третье поражение подряд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Победную шайбу в овертайме забросил немецкий форвард Леон Драйзайтль.

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НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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«Питтсбург» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 69 45 24 94
2 Каролина 69 43 26 92
3 Филадельфия 69 35 34 78
4 Вашингтон 67 33 34 75
5 Айлендерс 68 29 39 73
6 Нью-Джерси 69 33 36 70
7 Питтсбург 68 30 38 69
8 Коламбус 69 23 46 58
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 70 41 29 97
2 Флорида 68 45 23 94
3 Торонто 67 38 29 85
4 Тампа-Бэй 68 37 31 80
5 Детройт 69 35 34 76
6 Баффало 70 33 37 71
7 Монреаль 68 25 43 62
8 Оттава 67 28 39 60
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 68 44 24 93
2 Колорадо 69 44 25 93
3 Даллас 69 41 28 91
4 Нэшвилл 69 40 29 84
5 Миннесота 69 34 35 76
6 Сент-Луис 69 36 33 75
7 Аризона 68 28 40 61
8 Чикаго 69 19 50 43
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 69 43 26 94
2 Эдмонтон 66 41 25 86
3 Лос-Анджелес 68 35 33 81
4 Вегас 68 36 32 79
5 Калгари 68 33 35 71
6 Сиэтл 67 28 39 68
7 Анахайм 69 23 46 49
8 Сан-Хосе 68 16 52 39
Результаты / календарь
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
20.03 02:00
Рейнджерс – Виннипег
 2 : 4
20.03 02:00
Нью-Джерси – Питтсбург
 5 : 2
20.03 02:00
Филадельфия – Торонто
 4 : 3
20.03 02:00
Детройт – Коламбус
 4 : 3 ОТ
20.03 02:00
Бостон – Оттава
 6 : 2
20.03 02:30
Айлендерс – Каролина
 1 : 4
20.03 03:00
Сент-Луис – Колорадо
 3 : 4
20.03 03:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 8 : 2
20.03 04:00
Эдмонтон – Монреаль
 3 : 2 ОТ
20.03 05:00
Лос-Анджелес – Чикаго
 6 : 2
20.03 05:00
Вегас – Тампа-Бэй
 3 : 5
20.03 05:00
Анахайм – Миннесота
 0 : 4
20.03 05:00
Ванкувер – Баффало
 3 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 67 118
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 69 117
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 64 108
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 66 55
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 68 48
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 65 48
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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