Форвард «Флориды» Беннетт на лету переправил шайбу в собственные ворота

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Бостоном».

На 38-й минуте случился курьезный случай: форвард «Пантерз» Сэм Беннет пытался прервать наброс на пятак в своей зоне, однако на лету переправил шайбу в собственные ворота. Гол записали на Чарли Дойла, который исполнял передачу.