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Сегодня, 04:14

Кучеров набрал очки в 15-м домашнем матче «Тампы» подряд, ему осталась одна игра до повторения рекорда клуба

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров сделал голевую передачу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

Форвард отметился результативным действием в 15-й домашней игре «Лайтнинг». Россиянину нужно набрать очки в следующей игре «Тампы» на своем льду, чтобы повторить рекорд клуба.

Кучеров установил рекорд длительности результативной серии в домашних матчах «Тампы» в сезоне-2018/19, тогда он набирал очки в 16 играх подряд на своем льду.

«Тампа» проведет следующий домашний матч 8 февраля против «Сан-Хосе».

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 48 31 17 70
2 Нью-Джерси 49 32 17 68
3 Рейнджерс 49 27 22 62
4 Вашингтон 51 26 25 58
5 Питтсбург 48 24 24 57
6 Айлендерс 51 24 27 53
7 Филадельфия 50 20 30 49
8 Коламбус 49 15 34 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 48 38 10 80
2 Торонто 50 30 20 68
3 Тампа-Бэй 47 31 16 63
4 Баффало 48 26 22 55
5 Флорида 51 23 28 52
6 Детройт 48 21 27 50
7 Оттава 48 22 26 47
8 Монреаль 49 20 29 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 28 23 66
2 Виннипег 50 31 19 63
3 Колорадо 48 27 21 57
4 Миннесота 47 26 21 56
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 50 23 27 49
7 Аризона 49 16 33 37
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 51 28 23 62
2 Сиэтл 48 28 20 61
3 Вегас 50 29 21 61
4 Эдмонтон 49 27 22 58
5 Калгари 50 24 26 57
6 Ванкувер 49 20 29 43
7 Сан-Хосе 50 14 36 39
8 Анахайм 49 15 34 35
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29.01 02:00
Флорида – Бостон
 - : -
29.01 03:00
Виннипег – Филадельфия
 - : -
29.01 03:00
Оттава – Монреаль
 - : -
29.01 03:00
Питтсбург – Сан-Хосе
 - : -
29.01 03:00
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
 - : -
29.01 03:30
Айлендерс – Вегас
 - : -
29.01 05:00
Миннесота – Баффало
 - : -
29.01 06:00
Анахайм – Аризона
 - : -
29.01 06:00
Сиэтл – Коламбус
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 49 89
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 47 73
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 47 71
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 49 40
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 48 37
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 48 34
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 31 1.86
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 20 2.24
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 38 2.26
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