Форвард Донской не может тренироваться с «Сиэтлом» из-за последствий сотрясений

Нападающий «Сиэтла» Йоонас Донской все еще не может вернуться к тренировкам, сообщает Raahen Seutu.

Финский хоккеист рассказал, что перед стартом сезона перенес седьмое сотрясение мозга в карьере.

Сейчас 30-летний спортсмен не может тренироваться из-за последствий травм головы — у него продолжаются проблемы со зрением и преследуют регулярные головные боли.

В прошлом сезоне Донской набрал 22 (2+20) очка в 75 играх за «Кракен».