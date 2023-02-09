Форвард «Бостона» Пастрняк удалил совместное фото с Овечкиным после критики чешских болельщиков

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк удалил совместную фотографию с российским форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным из своих соцсетей после того, как его раскритиковали чешские болельщики.

Хоккеисты сделали совместное фото на недавнем Матче звезд НХЛ, который проходил во Флориде. Пастрняк выложил шесть снимков — в том числе с Овечкиным — и оставил подпись: «Фото с этого отличного уикенда!»

Фанаты в комментариях осудили Пастрняка за публикацию снимка, после чего нападающий принял решение удалить фото с Овечкиным.

«Вы вообще следите за тем, что происходит вокруг? Вы понимаете, что олицетворяет Овечкин? Я понимаю спортивную сторону фотографии, но это не про хоккей», — приводит комментарий одного из болельщиков издание idnes.cz.

На Матче звезд Пастрняк выступал за команду Атлантического дивизиона, которая стала победителем. В полуфинале Атлантический дивизион со счетом 10:6 победил Столичный дивизион, за который выступал Александр Овечкин.