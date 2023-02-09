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Сегодня, 14:25

Форвард «Бостона» Пастрняк удалил совместное фото с Овечкиным после критики чешских болельщиков

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк удалил совместную фотографию с российским форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным из своих соцсетей после того, как его раскритиковали чешские болельщики.

Хоккеисты сделали совместное фото на недавнем Матче звезд НХЛ, который проходил во Флориде. Пастрняк выложил шесть снимков — в том числе с Овечкиным — и оставил подпись: «Фото с этого отличного уикенда!»

Фанаты в комментариях осудили Пастрняка за публикацию снимка, после чего нападающий принял решение удалить фото с Овечкиным.

«Вы вообще следите за тем, что происходит вокруг? Вы понимаете, что олицетворяет Овечкин? Я понимаю спортивную сторону фотографии, но это не про хоккей», — приводит комментарий одного из болельщиков издание idnes.cz.

На Матче звезд Пастрняк выступал за команду Атлантического дивизиона, которая стала победителем. В полуфинале Атлантический дивизион со счетом 10:6 победил Столичный дивизион, за который выступал Александр Овечкин.

Александр Овечкин
Давид Пастрняк
Хоккей
НХЛ
28
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 50 33 17 70
3 Рейнджерс 51 29 22 66
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 50 25 25 59
6 Айлендерс 54 27 27 59
7 Филадельфия 52 21 31 51
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 52 31 21 70
3 Тампа-Бэй 50 32 18 66
4 Баффало 50 26 24 56
5 Флорида 53 25 28 56
6 Оттава 50 24 26 51
7 Детройт 49 21 28 50
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 30 23 70
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 49 27 22 58
4 Миннесота 50 27 23 58
5 Нэшвилл 49 24 25 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 51 17 34 40
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 52 30 22 64
2 Сиэтл 50 29 21 63
3 Лос-Анджелес 53 28 25 63
4 Эдмонтон 51 29 22 62
5 Калгари 51 24 27 58
6 Ванкувер 51 20 31 44
7 Сан-Хосе 52 16 36 43
8 Анахайм 52 17 35 40
Результаты / календарь
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15.02
9.02 04:00
Рейнджерс – Ванкувер
 4 : 3
9.02 04:30
Даллас – Миннесота
 4 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 51 93
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 49 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 50 75
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 51 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 38
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 50 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 40 2.22
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 20 2.30
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