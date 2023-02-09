Майоров рассказал о причинах спортивного долголетия Селянне
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассказал, как четырехкратный призер Олимпийских игр финский хоккеист Теему Селянне смог выступать до 43 лет.
«Я над этим не задумывался, но здоровья у него, конечно, хватало, а также профессионального подхода к делу. Редчайшее явление — человек абсолютно не пил. Очень выносливый, быстрый, техничный, на партнеров играл с удовольствием, поэтому я не удивлен, что его включили в число лучших игроков НХЛ за 100 лет. И парень без гонора», — приводит слова Майорова ТАСС.
Селянне завершил карьеру в 2014 году. Он становился обладателем Кубка Стэнли в 2007 году с «Анахаймом». Ему принадлежит рекорд по забитым шайбам в дебютном сезоне. В составе «Виннипега» в сезоне-1992/93 он забил 76 голов. В 2017 году финн был включен в зал славы НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|34
|17
|76
|2
|Нью-Джерси
|50
|33
|17
|70
|3
|Рейнджерс
|51
|29
|22
|66
|4
|Вашингтон
|53
|27
|26
|60
|5
|Питтсбург
|50
|25
|25
|59
|6
|Айлендерс
|54
|27
|27
|59
|7
|Филадельфия
|52
|21
|31
|51
|8
|Коламбус
|51
|15
|36
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|51
|39
|12
|83
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|70
|3
|Тампа-Бэй
|50
|32
|18
|66
|4
|Баффало
|50
|26
|24
|56
|5
|Флорида
|53
|25
|28
|56
|6
|Оттава
|50
|24
|26
|51
|7
|Детройт
|49
|21
|28
|50
|8
|Монреаль
|51
|20
|31
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|53
|30
|23
|70
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
|Колорадо
|49
|27
|22
|58
|4
|Миннесота
|50
|27
|23
|58
|5
|Нэшвилл
|49
|24
|25
|54
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
|Аризона
|51
|17
|34
|40
|8
|Чикаго
|49
|15
|34
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|52
|30
|22
|64
|2
|Сиэтл
|50
|29
|21
|63
|3
|Лос-Анджелес
|53
|28
|25
|63
|4
|Эдмонтон
|51
|29
|22
|62
|5
|Калгари
|51
|24
|27
|58
|6
|Ванкувер
|51
|20
|31
|44
|7
|Сан-Хосе
|52
|16
|36
|43
|8
|Анахайм
|52
|17
|35
|40
|9.02
|04:00
|
Рейнджерс – Ванкувер
|4 : 3
|9.02
|04:30
|
Даллас – Миннесота
|4 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|51
|93
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|49
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|50
|75
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|51
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|38
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|50
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|40
|2.22
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|20
|2.30