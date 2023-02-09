Майоров рассказал о причинах спортивного долголетия Селянне

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассказал, как четырехкратный призер Олимпийских игр финский хоккеист Теему Селянне смог выступать до 43 лет.

«Я над этим не задумывался, но здоровья у него, конечно, хватало, а также профессионального подхода к делу. Редчайшее явление — человек абсолютно не пил. Очень выносливый, быстрый, техничный, на партнеров играл с удовольствием, поэтому я не удивлен, что его включили в число лучших игроков НХЛ за 100 лет. И парень без гонора», — приводит слова Майорова ТАСС.

Селянне завершил карьеру в 2014 году. Он становился обладателем Кубка Стэнли в 2007 году с «Анахаймом». Ему принадлежит рекорд по забитым шайбам в дебютном сезоне. В составе «Виннипега» в сезоне-1992/93 он забил 76 голов. В 2017 году финн был включен в зал славы НХЛ.