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Генменеджер «Флориды»: «Не думаю, что «Тампа» обошла потолок зарплат с Кучеровым»

09:29
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Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито поделился мнением о возвращении форварда Никиты Кучерова в состав «Тампы» перед первым раундом плей-офф НХЛ.

«Не думаю, что «Тампа» обошла потолок зарплат, все в рамках правил. С нашей точки зрения все честно. Конечно, он хороший игрок. У нас нет вопросов, все объективно и добросовестно», — приводит слова Зито The Athletic.

27-летний россиянин пропустил регулярный чемпионат из-за восстановления после травмы. В двух матчах плей-офф против «Флориды» Кучеров набрал 4 (2+2) очка и забил 38 голов в плей-офф за карьеру, выйдя на шестое место по этому показателю для игроков из Европы не старше 28 лет.

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