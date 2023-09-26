«Флорида» забросила четыре шайбы «Нэшвиллу» в первом периоде предсезонного матча, Куликов забил гол

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«Флорида» в предсезонном матче НХЛ встречается с «Нэшвиллом».

В первом периоде «Пантерз» забросили четыре безответные шайбы: отличились Кевин Стенлунд, Сэм Беннетт, Нико Микола и Дмитрий Куликов.

Матч начался в 1:00 мск и проходит во Флориде.