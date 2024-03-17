«Флорида» — «Тампа-Бэй»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа-Бэй» на выезде победила «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Флорида» занимает второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 94 очками в 68 матчах.

«Тампа-Бэй» идет на шестой строчке с 78 очками в 67 играх.