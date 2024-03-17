«Каролина» выиграла у «Торонто» по буллитам, Кузнецов и Орлов сделали по голевой передаче

«Каролина» на выезде обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

В основное время у хозяев забили Джон Таварес, Вильям Нюландер, Ник Робертсон и Давид Кампф. У гостей дважды отличился Себастьян Ахо, по одному голу у Джордана Мартинука и Сета Джарвиса.

«Каролина» проигрывала со счетом 2:4 за 2 минуты до конца третьего периода, однако Себастьян Ахо сначала отыграл одну шайбу, а затем — сравнял счет за 6 секунд до конца основного времени. В первом голе Ахо принял участие российский защитник Дмитрий Орлов, во втором — российский нападающий Евгений Кузнецов.

В серии буллитов единственный точный бросок выполнил нападающий «Каролины» Джейк Гюнцель. Российские форварды «Харрикейнз» Евгений Кузнецов и Андрей Свечников не реализовали свои попытки.

Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков и российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразили по 36 бросков.

«Каролина» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 88 очками в 67 матчах. «Торонто» идет на пятой строчке с 85 очками.