«Бостон» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» дома победил «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Бостон» занимает первое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 95 очками в 69 матчах.

«Филадельфия» идет на седьмой строчке с 76 очками в 68 играх.