«Флорида» сыграет с «Тампой-Бэй» во втором матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ в ночь на 24 апреля. Игра состоится на крытой арене «Эмерант Банк-арена» в Санрайзе, штат Флорида (США). Начало — в 02.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Флорида» — «Тампа-Бэй» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции игр НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

«Пантерз» победили в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли со счетом 3:2.

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