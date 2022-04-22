«Флорида» стала победителем Атлантического дивизиона

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Детройт» со счетом 5:2.

После этой победы, а также благодаря поражению «Торонто» в матче с «Тампой», «Пантерз» стали победителями Атлантического дивизиона.

«Флорида» со 118 очками занимает первое место в Восточной конференции, опережая «Торонто», который идет на второй строчке на Востоке и в Атлантическом дивизионе, на 10 очков.