Проворова признали лучшим игроком матча «Монреаль» — «Филадельфия»

Читать «СЭ» в

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Монреаль» — «Филадельфия» (3:6). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский защитник Иван Проворов. На счету 25-летнего россиянина заброшенная шайба и результативная передача.

Второй звездой стал форвард Трэвис Конечны, который забросил одну шайбу. Замкнул тройку Джеймс ван Римстдик, набравший 3 (2+1) очка.