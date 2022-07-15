«Флорида» подписала контракт с Балцерсом

Форвард Рудольф Балцерс подписал контракт с «Флоридой», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним латышом рассчитано на один год.

Последние два года Балцерс выступал за «Сан-Хосе». В минувшем сезоне форвард провел 61 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 23 (11+12) очков.