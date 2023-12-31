«Флорида» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Монреаль» со счетом 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Флорида» с 46 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Монреаль» с 35 очками — на 13-й строчке.