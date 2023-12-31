Аскаров о выходе в стартовом составе «Нэшвилла»: «С ума сойти, лучшее чувство»

Вратарь «Нэшвилла» Ярослав Аскаров прокомментировал победу над «Вашингтоном» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

21-летний россиянин впервые в этом сезоне дебютировал в стартовом составе.

«Лучшее чувство. С ума сойти. Игра только закончилась, поэтому мне нужно больше времени, чтобы ее переосмыслить», — цитирует голкипера пресс-служба НХЛ.

Аскаров отразил 27 бросков из 29, показав процент сейвов 93,1. По итогам встречи, вратарь был признан первой звездой матча.