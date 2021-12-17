«Флорида» дома уступила «Лос-Анджелесу»

«Флорида» проиграла «Лос-Анджелесу» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Голкипер хозяев Сергей Бобровский сделал 27 сэйвов, но это не помогло его команде избежать поражения.

Счет в матче на 15-й минуте открыл Мэтт Кирстед. Хозяева в ответ забили четыре гола — отличились Олии Мяяття, Анже Копитар, Дастин Браун и Артур Калиев.

«Лос-Анджелес» набрал 31 очко и идет десятым на Западе. У «Флориды» 40 очков и шестая позиция на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Лос-Анджелес» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Кирстед — 1 (Юбердо, Райнхарт), 14:56 — 1:0. Мяяття — 1 (Грундстрем, Мур), 17:05 — 1:1. Копитар — 9 (Дурзи, Иафалло), 23:27 — 1:2. Браун — 4 (Рой), 32:58 — 1:3. Калиев — 6 (Лизотт), 47:02 — 1:4.

Вратари: Бобровский (57:51) — Куик.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 42 (15+15+12) — 31 (14+10+7).

Наши: Денисенко (15.23/3/0) — -.

17 декабря. Майами. FLA Live Arena. 14458 зрителей