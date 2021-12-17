«Монреаль» по буллитам обыграл «Филадельфию», Романов набрал одно очко

«Монреаль» в серии буллитов выиграл у «Филадельфии» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев отличились Арттури Лехконен и Лоран Дофен. Российский защитник Александр Романов набрал одно очко за результативный пас. У гостей забивали Макс Уиллман и Джексон Кейтс. Победный буллит в активе Джонатана Друена.

«Монреаль» набрал 17 очков и занимает последнее, 17-е место на Востоке. У «Филадельфии» 27 очков и 11-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Филадельфия» — 3:2 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Лехконен — 4 (Кулак, Романов), 5:20 — 1:0. Уиллман — 2 (ван Римсдайк, Хэйс), 22:20 — 1:1. Кейтс — 1 (П. Браун, Санхейм), 39:00 — 1:2. Дофен — 1 (Чиаро, Савар), 54:21 — 2:2.

Победный буллит: Друэн.

Вратари: Примо (65:00) — Харт (64:44).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 40 (19+11+8+2) — 39 (8+14+11+6).

Наши: Романов (24.37/0/-1) — Проворов (25.09/1/0).

17 декабря. Монреаль. Centre Bell.