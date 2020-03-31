«Флорида» интересуется защитником «Салавата» Сергеевым

Как стало известно «СЭ», «Флорида» может предложить контракт защитнику «Салавата Юлаева» Артему Сергееву. 27-летний хоккеист до 2015 года выступал в Северной Америке, но не смог пробиться в НХЛ. В КХЛ он выступал за ЦСКА и «Салават Юлаев».

В этом сезоне он провел за уфимцев 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (2+7) очков, также на его счету 6 игр в плей-офф. Всего в КХЛ на его счету 261 матч и 41 (9+32) балл.

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