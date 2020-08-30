«Флорида» и «Аризона» рассматривают одних и тех же кандидатов на должность генерального менеджера

«Флорида» и «Аризона» заняты поисками новых генеральных менеджеров. Причем клубы обратили внимание на одних и тех же кандидатов: Кевин Уикс, Майк Фута и Билл Армстронг, сообщает Sportsnet.

Отмечается, что «Койоты» также не сбрасывают со счетов Стива Салливана, который пока находится в статусе исполняющего обязанности генерального менеджера клуба.

Напомним, что Дэйл Тэллон покинул пост генменеджера «Флориды» после того, как клуб не смог преодолеть квалификационный раунд плей-офф.

Джон Чайка оставил пост генерального менеджера «Аризоны» после конфликта с руководством.