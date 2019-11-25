«Флорида» без Бобровского проиграла «Баффало», у Дадонова — «-3»
03:31
«Флорида» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Баффало» — 2:5. В составе гостей дубль оформил Земгус Гиргенсонс. Капитан команды Джек Айкел набрал 3 (1+2) очка.
На счету российского форварда «пантер» Евгения Дадонова показатель полезности «-3» и бросок в створ за 17.11 на льду (4.09 — в большинстве). Сергей Бобровский остался на скамейке запасных.
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