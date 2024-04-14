«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси», Конекны забил единственный гол

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Нью-Джерси» со счетом 1:0.

Единственный гол на 31-й минуте забил Трэвис Конекны, реализовавший меньшинство. Вратарь «Флайерз» Иван Федотов остался в запасе.

После этого матча «Филадельфия» с 87 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 81 очком — на 13-й строчке.