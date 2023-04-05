«Нью-Джерси» переиграл «Питтсбург»

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«Нью-Джерси» обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сыграл 19 минут и сделал два броска по воротам соперника.

«Нью-Джерси» набрал 106 очков и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 9-й строчке — 86 очков.