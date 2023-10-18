Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:56

Дебютный гол Замулы принес «Филадельфии» победу над «Ванкувером»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Егор Замула.
Фото USA Today Sports

«Филадельфия» обыграла «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. Встреча прошла на льду «Веллс Фарго Центра» в Филадельфии.

Оба гола в матче были забиты в первом периоде. На 2-й минуте российский защитник Егор Замула открыл счет, а на 18-й — шайбу забросил Шон Кутюрье.

«Флайерз» одержали вторую победу в сезоне и поднялись на 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ванкувер» идет на 3-й строчке в Западной конференции (4 очка).

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Филадельфия Флайерз
Егор Замула
1
Читайте также
Японские сумоисты не смогли улететь на одном самолете из-за перевеса
Биография Камару Усмана: жизнь и карьера экс-чемпиона UFC
Иордания отменила саммит с Байденом и арабскими лидерами в Аммане
Появились кадры обломков сбитой в зоне СВО американской ракеты ATACMS
Еще пятерых подозреваемых в избиении прохожих задержали в Санкт-Петербурге
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Замула забросил свою первую шайбу в НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
18.10 01:00
Филадельфия – Ванкувер
 - : -
18.10 02:00
Монреаль – Миннесота
 - : -
18.10 02:30
Айлендерс – Аризона
 - : -
18.10 02:30
Баффало – Тампа-Бэй
 - : -
18.10 03:00
Нэшвилл – Эдмонтон
 - : -
18.10 03:00
Виннипег – Лос-Анджелес
 - : -
18.10 05:00
Сиэтл – Колорадо
 - : -
18.10 05:30
Сан-Хосе – Каролина
 - : -
18.10 05:30
Вегас – Даллас
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости