Дебютный гол Замулы принес «Филадельфии» победу над «Ванкувером»

«Филадельфия» обыграла «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. Встреча прошла на льду «Веллс Фарго Центра» в Филадельфии.

Оба гола в матче были забиты в первом периоде. На 2-й минуте российский защитник Егор Замула открыл счет, а на 18-й — шайбу забросил Шон Кутюрье.

«Флайерз» одержали вторую победу в сезоне и поднялись на 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ванкувер» идет на 3-й строчке в Западной конференции (4 очка).