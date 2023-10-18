Дебютный гол Замулы принес «Филадельфии» победу над «Ванкувером»
«Филадельфия» обыграла «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. Встреча прошла на льду «Веллс Фарго Центра» в Филадельфии.
Оба гола в матче были забиты в первом периоде. На 2-й минуте российский защитник Егор Замула открыл счет, а на 18-й — шайбу забросил Шон Кутюрье.
«Флайерз» одержали вторую победу в сезоне и поднялись на 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ванкувер» идет на 3-й строчке в Западной конференции (4 очка).
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