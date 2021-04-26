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«Филадельфия» по буллитам победила «Нью-Джерси»

03:51
26 апреля. «Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 4:3 Б. Фото ХК «Филадельфия»
26 апреля. «Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 4:3 Б. Фото ХК «Филадельфия»
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«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нью-Джерси» в серии буллитов со счетом 4:3.

Победный буллит реализовал Кевин Хейс. Защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей.

После этого матча «Филадельфия» с 51 очком занимает шестое место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 35 очками — на седьмой строчке.

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