«Филадельфия» по буллитам победила «Нью-Джерси»
03:51
«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нью-Джерси» в серии буллитов со счетом 4:3.
Победный буллит реализовал Кевин Хейс. Защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей.
После этого матча «Филадельфия» с 51 очком занимает шестое место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 35 очками — на седьмой строчке.
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