«Филадельфия» по буллитам победила «Нью-Джерси»

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нью-Джерси» в серии буллитов со счетом 4:3.

Победный буллит реализовал Кевин Хейс. Защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей.

После этого матча «Филадельфия» с 51 очком занимает шестое место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 35 очками — на седьмой строчке.