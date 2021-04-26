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Результативные передачи Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Баффало»

03:29
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Баффало» со счетом 6:3.

В составе команды из Нью-Йорка хет-трик оформил Мика Зибанежад, дубль на счету Каапо Какко, Артемий Панарин сделал одну результативную передачу, Павел Бучневич — две. «Сэйбрз» ответили точными бросками Джеффа Скиннера, Виктора Олофссона и Сэма Рейнхарта. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 29 бросков.

После этого матча «Рейнджерс» с 56 очками занимаю пятое место в Восточном дивизионе, «Баффало» с 33 очками — на восьмой строчке.

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