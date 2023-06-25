«Филадельфия» может обменять Хейза в «Сент-Луис»
Нападающий «Филадельфии» Кевин Хейз может продолжить карьеру в «Сент-Луисе», сообщает The Athletic.
В данный момент клубы работают над финальными деталями сделки по 31-летнему американцу.
Хейз выступает за «Филадельфию» с 2019 года. В сезоне-2022/23 форвард набрал 54 (18+36) очков в 81 матче за «Флайерз» в регулярном чемпионате НХЛ.
Контракт хоккеиста с зарплатой в 7,1 миллиона долларов в год действует до конца сезона-2024/25.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
Результаты / календарь
23.05
24.05
25.05
26.05
28.05
30.05
4.06
6.06
9.06
11.06
14.06
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3
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