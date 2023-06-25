«Филадельфия» может обменять Хейза в «Сент-Луис»

Нападающий «Филадельфии» Кевин Хейз может продолжить карьеру в «Сент-Луисе», сообщает The Athletic.

В данный момент клубы работают над финальными деталями сделки по 31-летнему американцу.

Хейз выступает за «Филадельфию» с 2019 года. В сезоне-2022/23 форвард набрал 54 (18+36) очков в 81 матче за «Флайерз» в регулярном чемпионате НХЛ.

Контракт хоккеиста с зарплатой в 7,1 миллиона долларов в год действует до конца сезона-2024/25.