«Лос-Анджелес» обменял защитника Дурзи в «Аризону»

Защитник «Лос-Анджелеса» Шон Дурзи продолжит карьеру в «Аризоне», сообщает официальный сайт НХЛ.

«Кингз» обменяли 24-летнего канадца на пик второго раунда на драфте НХЛ-2024.

Дурзи выступал за «Лос-Анджелес» с 2021 года. В сезоне-2022/23 игрок набрал 38 (9+29) очков в 72 матчах регулярного чемпионата НХЛ и забросил одну шайбу в шести встречах плей-офф.